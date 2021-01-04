Epic Esports Events, 2020 senesinde virüs salgınının getirdiği zorluğun etkinlikler ve turnuvalar üstündeki etkisine değinerek süreci nasıl yönettiklerini anlattı.

2020 senesi COVID-19 salgınının getirdiği yeni önlem ve tedbirlerle birlikte espor sektörü de dâhil olmak üzere organizasyon şirketlerini büyük ölçüde etkiledi. GOSU Gamers ise bu süreçte bir turnuva organizasyonu şirketinin nasıl çalıştığını ve nasıl bir yol izlediğine dair EPIC Esports ile konuştu.

Epic Esports Events, bu zorlukları analiz edip uygun bir strateji belirleyerek süreci iyi bir şekilde yöneten bir isim oldu. Rusya’da rekabetçi Dota 2 sahnesinde önemli bir isim olan organizasyon süreçli ilgili soruları yanıtladı.

Pandemi sebebiyle ortaya çıkan sorunlar ve engellere rağmen Epic Events hayranları hayal kırıklığına uğratmadan büyük ölçekli etkinlikler düzenlemeyi başardı. Böyle bir süreçte bunu başarabilmiş olmak nasıl hissettiriyor?

Bu büyük bir engeldi ancak başarılı bir şekilde aşmayı başardık. Bunun Epic Esports Events'in, ekiplerin, yayın stüdyolarının, medyanın ve tabii ki izleyicilerin ortak başarısı olduğunu vurgulamak önemli. Herkes çevrimiçi etkinliklerden bıkmış olmasına rağmen EPIC League büyük bir ilgi görerek yılın en büyük etkinliklerinden biri olmayı başardı. Böyle zor zamanlarda oyunun Epic Esports Events’in de dâhil olduğu çok sadık bir kitlesi olduğunu hatırlamak çok önemli. Hep birlikte bu zor zamanların üstesinden gelerek ilerleyeceğimize inanıyoruz.

Pandemi sırasında çevrimiçi etkinlikler oluşturmanın zorlukları neler?

Böyle zamanlarda, sadece turnuva organizatörlerinin değil, takımlar da dâhil olmak üzere topluluğumuzun diğer kısımlarında da sorunlarla karşılaştığını anlamak çok önemli. Başta işler o kadar kolay ilerlemedi ancak sonrasında iletişim yeteneğimizle 2020’yi en az zayiatla geçirebileceğimizin farkına vardık.

Çeşitli bölgelerde çoklu aşama içeren ve yüksek ödül havuzlarına sahip turnuvalar düzenlediniz. Geçen yıl ekonominin büyük bir darbe almasıyla birçok endüstri ve işletme finansal sıkıntılar yaşıyordu. Buna rağmen kitlenize cazip ödüller ve üst düzey prodüksiyon sunabilmek için sponsor, ortak ve pazarlama stratejisi bulmada zorluk yaşadınız mı?

Firmaların pazarlama bütçelerinin kısılmasıyla birlikte çok kolay olmadı. Ancak kimi bunu bir sorun olarak görürken kimileri bunu bir fırsata dönüştürdü. Bizim pazarlama departmanımız da zorlu süreçte oldukça başarılı bir iş çıkardı. Belirli bir kategoride teklif verecek ve rekabet oluşturacak fazla partnerin olmaması da salgından bağımsız olarak gelir planlamasında etkisi olan şeylerden biri oldu. Sonuç olarak bu seneki ödüller biraz düşük oldu. Buna rağmen, turnuva ekonomisini dikkatlice incelerseniz, çevrimiçi yarışmaların LAN'lardan daha kârlı olduğunu görebilirsiniz.

Yine yanıtladığı sorularda süreci yönetmenin en zor olduğu bölgelerin Avrupa ve BDT olduğunu söyleyen Epic Esports Events, 2021 senesi için de büyük planları olduğunu ve hazırlıkların 4-6 ayı bulacağını söyledi.

Hürriyet