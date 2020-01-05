Dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre form tutmakta zorlanan Roco, bu sezon ise kendisini bulmuştu. Yeni transfer Victor Ruiz’in sakatlık yaşamasının ardından stoper hattında Domagoj Vida’yla iyi bir ikili oluşturan 27 yaşındaki futbolcuya, Brezilya Ligi ekiplerinden Santos ve Corinthians talip olmuştu. Ara transferde oyuncu alabilmesi için öncelikle futbolcu satması gereken Beşiktaş’ın, resmi teklif beklediği öğrenildi. Meksika’dan da birkaç kulübün takibinde bulunan Roco’nun da ayrılığa yeşil ışık yaktığı bildirildi. Gökmen Özcan