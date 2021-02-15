Enzo Roco Süper Lig'de kariyeri yeni başlamış futbolculardan bir tanesidir. Defans pozisyonunda görev yapan Enzo Roco tekniği ve oyun zekası ile ön plana çıkmaktadır. Stoper mevkisinde forma giyen Enzo Roco güncel piyasa değeri 1.4 Milyon Euro olan futbolculardan bir tanesidir. Enzo Roco en yüksek piyasa değeri ise 3 milyon Euro ile 2015 yılında ki değeridir. Enzo Roco şuan da kariyerine süper ligde sürdürmekte olan istikrarlı futbolculardan bir tanesidir. Süper lig ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam etmektedir. Enzo Roco sağ ayaklı olan futbolculardan bir tanesidir. Enzo Roco 1.92 metrelik boyu ile defans pozisyonunda özellikle hava toplarında oldukça etkili bir futbolcudur. Enzo Roco’nun tam adı Enzo Pablo Roco Roco’dur. Süper ligin etkili savunma oyuncularından olan Enzo Roco süper ligde birden fazla takımda forma giyme şansı bulmuştur. Enzo Roco süper lige 2018 yılında gelmiştir. Süper lige bedelsiz olarak forma giyen futbolculardan bir tanesidir.

Enzo Roco kimdir, nereli?

Enzo Roco Şili’nin Ovalle şehrine dünyaya gelmiş olan Şili asıllı bir futbolcudur.

Enzo Roco kaç yaşında?

Enzo Roco 1992 doğumlu olan futbolcudur. Tam olarak yaşı ise 29’dur.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Enzo Roco Türkiye’ye Meksika takımlarından olan Cruz Azul takımından gelmiştir. Enzo Roco Süper Lig'de önce Beşiktaş forması giymiş daha sonra ise Fatih Karagümrük forması giymiştir.

2021’de hangi takımda oynuyor?

2021 yılı itibari ile Fatih Karagümrük’ün sözleşmeli futbolcularından bir tanesidir. Fatih Karagümrük forması giymektedir.

Enzo Roco'nun maaşı ne kadar?

Enzo Roco Fatih Karagümrük’ten yıllık 400 Bin Euro kazanmaktadır.

Enzo Roco’nun Yaşamı

Enzo Roco Şili’nin Ovalle şehrinde doğmuştur. Futbola da ilk olarak ülkesi olan Şili takımında balamıştır. Gençlik kulübü için Universidad Catolica takımı ile anlaşan Enzo Roco bu takımda U19 takımında forma giymeye başlamıştır.

2010 yılı itibari ile Enzo Roco Catolica takımı ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Daha sonra Şili takımlarından olan CDUC takımına bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. CDUC takımı ile 4 sene forma giydikten sonra kariyerine İspanya’da sürdürmek için Elche takımı ile anlaşmıştır. İspanya 2. Lig takımlarından olan Elche CF takımı oyuncuyu transfer etmek için 750 bin Euro bonservis bedeli ödemiştir. Elche takımı ile 2014 yılından 2015 yılına kadar forma giyme şansı bulan Enzo Roco daha sonra ülkesinin takımlarından olan CDUC takımı ile anlaşmıştır.

Enzo Roco CDUC takımına kiralık olarak gönderilmiştir. CDUC takımı kiralama bedeli için herhangi bir bedel ödememiştir. Sözleşmesi sona erdikten sonra CDUC takımı ile tekrardan anlaşan Enzo Roco bu sefer de ülkesinin bir başka takımı olan Higgins kulübü ile anlaşmıştır. Higgins kulübüne bonservisi ile birlikte transfer olan Enzo Roco bu takımda 1 ay forma giymeden İspanya’ya tekrardan kiralık olarak gönderilmiştir. Espanyol takımı ile kiralık olarak anlaşan Enzo Roco 2016 yılına kadar bu takımda oynamıştır. 2016 yılında ise Meksika takımlarından CD Cruz takımı ile anlaşan Enzo Roco bu takıma bonservisi ile birlikte transfer olmuştur. CD Cruz takımı ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Enzo Roco sözleşmesi sona erdikten sonra süper lig ekibi Beşiktaş ile anlaşmıştır.

Beşiktaş bu transfer için herhangi bir ücret ödememiştir. Beşiktaş ile 2018 yılında oynamaya başlayan Enzo Roco’nun böylelikle süper lig macerası da başlamıştır. Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Enzo Roco sözleşmesi sona erdikten sonra bir başka süper lig ekibi olan Fatih Karagümrük ekibi ile anlaşmıştır. Fatih Karagümrük ekibine bedelsiz olarak transfer olan Enzo Roco bu takımla da 2 yıllık sözleşme yapmıştır. Enzo Roco bu takımdan yıllık 400 bin Euro kazanmaktadır. Süper ligin etkili savunma oyuncularından birisi olmuştur.

Enzo Roco’nun Milli Takım kariyeri

Enzo Roco milli takıma Şili U17 takımı ile başlamıştır. 2009 yılından 2012 yılına kadar Şili U17 takımı ile maçlara çıkmaya başlamıştır. 2012 yılında ise ilk kez Şili a milli takımı ile oynamaya başlamıştır. Enzo Roco kariyeri boyunca Şili a milli takımı ile 24 maça çıkmıştır. Şili takımı ile çıktığı 24 maçta 1 gol atmayı başarmıştır. Şili’nin stoperlerinden biridir.