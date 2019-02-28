Enzo Roco görev bekliyor

Kara Kartal’ın Şilili stoperi Enzo Roco, bu sezon Beşiktaş formasıyla sadece 9 karşılaşmada görev yapabildi. Siyah-Beyazlılar’ın ikinci yarıda oynadığı hiçbir maçında forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, bu duruma rağmen küsmeyip çalışmalarını en iyi şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla beklenenin altında bir görüntü sergileyen İsimat Mirin’in 11’deki durumunun tehlikeye düşmesi sonrasında Roco’nun, Kayseri maçı öncesinde görev için beklenti içinde olduğu kaydedildi.