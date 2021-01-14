Berat Özdemir’in ardından Trabzonspor’un orta sahaya transfer etmek için büyük çaba gösterdiği Enzo Perez konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-Mavililer 34 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmasına rağmen bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. River Plate, takımın en sevilen isimlerinden biri olan Perez’i taraftar baskısından dolayı satmaya çekinirken, tecrübeli isimden geleceğine dair önemli açıklamalar geldi. River Plate’in Libertadores Kupası’nda Palmeiras’a elendiği maçın ardından konuşan Tangocu, “Son maçına mı çıktın?” şeklindeki soruya, “Kulübümle sözleşmem var ancak geleceğimi henüz bilmiyorum. Yarından itibaren menacerimle değerlendirme yapacağım. Ne yapacağıma karar vereceğim. River Plate gibi büyük bir kulüpte oynarsanız, her zaman teklifler alırsınız. Bu durumda her şeyi çok iyi analiz etmelisiniz” cevabını verdi.