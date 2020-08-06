Enzo Crivelli: Onlar bizden daha iyiydi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0’ın rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag’a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.

Başakşehir’in Fransız forveti Enzo Crivelli, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 3-0’lık yenilgiyi yorumlayan Crivelli, “Onlar bizden daha iyiydi. Onlar bulduğu şansları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Sadece girdiğimiz fırsatları değerlendiremedik, durum budur” dedi.

Yıldız oyuncu, “Şampiyonluk rehavet yaratmadı. Bu bir maç ve rakip bizden daha iyi oynadı. Gerçek bu” sözleriyle konuşmasını noktaladı.