Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış olan bazı futbolcular vardır. O futbolculardan bir tanesi de Başakşehirli Enzo Crivelli’dir. Enzo Crivelli 4.20 milyon euroluk bonservis bedeli bulunmaktadır. Kariyerinde ilk kez yurt dışında Süper Lig'de forma giymiştir. Enzo Crivelli gol yollarında oldukça etkili olan ve kafa vuruşları ile bilinmektedir. Enzo Crivelli süper ligde bonservisi ile birlikte transfer olmuştur. Süper ligde oynadığı takımda 27 numaralı formayı giymektedir. Enzo Crivelli 1.84 metre boyuna sahiptir. Santrafor mevkisinde oynayan Enzo Crivelli aynı zamanda sol kanat ve sağ kanatta da forma giymektedir. Enzo Crivelli sağ ayaklı bir futbolcudur. Şuan da süper lig ekibinde 2022 yılına kadar sözleşmesi devam etmektedir. Enzo Crivelli’nin tam adı ise Enzo Vito Gabriel Crivelli’dir. Kariyerine ilk kez 2014 yılında profesyonel kariyerine başlamıştır. Enzo Crivelli 2020 yılında ise 6 milyon euroluk bonservis değeri ile en yüksek değerine ulaşmıştır. Süper ligde 2019 yılından beridir forma giymektedir.

Enzo Crivelli kimdir, nereli?

Enzo Crivelli Fransa’nın Rouen şehrinde dünyaya gelmiştir. Cezayir asıllı bir Fransız futbolcudur. Hem Cezayir hem de Fransa vatandaşlığı bulunan bir futbolcudur.

Enzo Crivelli kaç yaşında?

Enzo Crivelli 1995 yılında doğmuştur. 26 yaşındadır.

Türkiye’ye Hangi Takımdan Geldi?

Enzo Crivelli Türkiye’ye Fransa’nın Caen takımından gelmiştir. Enzo Crivelli 2021 yılı itibari ile İstanbul Başakşehir kulübünde forma giymeye devam etmektedir.

Enzo Crivelli'nin maaşı ne kadar?

Enzo Crivelli İstanbul Başakşehir’de yıllık 800 bin Euro kazanmaktadır.

Enzo Crivelli’nin Hayatı

Enzo Crivelli Fransa’nın Rouen şehrinde dünyaya gelmiştir. Fransa’da yaşayan Cezayir asıllı bir aileden gelmektedir. Enzo Crivelli 2001 yılında henüz 6 yaşında iken ASPTT Aibi takımının minikler takımında forma giymeye başlamıştır. 10 yaşına kadar bu takımda forma giyerek ASPTT Aibi takımı ile kendini geliştirme fırsatı bulmuştur. Enzo Crivelli 2004 – 2007 yılları arasında da As De La Fontaine Albi takımı ile başka bir altyapı deneyimine başlamıştır. 2007 yılında ise Fransa takımlarından olan AS Cannes takımı ile anlaşmıştır. AS Cannes takımı ile 5 sene forma giyen Enzo Crivelli 2012 yılında Bordeaux takımı yetkilileri tarafından beğenilmiştir. Bordeaux takımı ile 2014 yılına kadar forma giyme şansı elde etmiştir. Enzo Crivelli 2014 yılında ise Bordeaux kulübü ile profesyonel sözleşmesini imzalamıştır.

Bordeaux II kulübü ile profesyonel kariyerine başlayan Enzo Crivelli burada 30 maçta forma giymiştir. Daha sonra ise Bordeaux a takımına kadar yükselmiştir. Bordeaux a takımı ile 2017 yılına kadar forma giymiştir. 2016 – 2017 yılları arasında ise SC Bastia takımına kiralık olarak gönderilmiştir. 1 sezonda 10 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında ise SCD Angers takımı ile anlaşmıştır. Fransız takımı SCD Angers takımına 4 Milyon Euro’luk bonservis bedeli ile transfer olmuştur. SCD Angers kulübü ile kiralık olarak Caen kulübüne gönderilmiştir. Caen takımı bu kiralama için herhangi bir bedel ödememiştir. Caen ile 1 sene forma giymiştir. Daha sonra Caen 2018 yılında Enzo Crivelli’nin bonservisini satın almıştır. Caen 3 Milyon Euro’luk bedel ile birlikte Enzo Crivelli’yi satın almıştır.

1 sene burada forma giydikten sonra İstanbul Başakşehir kulübü tarafından satın alınmıştır. 2019 yılında ilk kez süper lig kariyerine başlayan Enzo Crivelli 2.7 Milyon Euro’luk bonservis bedeli ile kulübe katılmıştır. 2019 yılından beridir süper ligde aktif olarak forma giymektedir. Aynı zamanda şampiyonlar liginde de İstanbul Başakşehir forması giymiştir.

Enzo Crivelli’nin Milli Takım Kariyeri

Enzo Crivelli 2015 yılında Fransa U20 takımı ile anlaşmıştır. Fransa U20 takımı ile 7 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır. 2015 – 2016 yılları arasında da Fransa U21 takımı ile anlaşmıştır. 5 maça çıkarak 1 gol atmıştır. Fransa a milli takımı ile henüz gol atmamıştır.

Enzo Crivelli’nin İstatistikleri

Enzo Crivelli İstanbul Başakşehir ile 58 maça çıkarak 16 gol atmıştır. 5 asisti bulunmaktadır. Fransız takımı olan Bordeaux kulübü ile de 56 maça çıkan Enzo Crivelli 7 gol ve 6 asist yapmıştır. Fransız liginde toplam 125 maçta forma giyen Enzo Crivelli 23 gol atmıştır.