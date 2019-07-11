Envy Carry, 1907 Fenerbahçe Espor’a transfer oldu

Geçtiğimiz mevsimden bu yana gurbetçi oyunculara yoğun ilgi gösteren 1907 Fenerbahçe Espor tekli derecelide yüksek sıralarda gözlemlediği gurbetçi oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Daha önce Hades, Bolulu, Blue, Agurin ve Murmel gibi oyunculara kadrosuna katan ekip Only35’in ayrılığıyla yeni bir oyuncu transfer etti. Riot Games kurallarına göre kadrosunda en az 10 oyuncu bulundurması gereken 1907 Fenerbahçe’nin yeni transferi orta koridor Envy Carry oldu.

Almanya doğumlu Türk oyuncu Envy Carry daha önce herhangi bir takımda boy göstermedi. Tekli derecelide çok başarılı olan orta koridor, yetenek avcısı Turkinator’un radarına takılan son oyuncu desek yanlış olmaz. Daha önce Hades, Blue ve Ragner gibi oyuncuları VFŞL’ye kazandıran Turkinator, Bolulu gibi önemli bir yeteneği bizlere tanıttı. Yurt dışında yaşayan Türk oyuncuları bulma konusunda bir hayli iyi olan koç bu konuda henüz başarısız olmadı diyebiliriz.

Bu transferle birlikte takımdaki orta koridor sayısı 3’e çıktı. Bolulu, Blue ve Envy Carry, Yaz Mevsimi’nde VFŞL forması için mücadele verecek. Esnek bir kadro yapısına sahip olan 1907 Fenerbahçe Espor orta koridor oyuncularını alt koridorda oynatarak seçim yasaklama ekranında önemli üstünlükler elde ediyor. Destek Only35’in ayrılmasının ardından başka bir orta koridor alan takımın bu taktiğine devam etmesi bekleniyor.

İlk profesyonel tecrübesini 1907 Fenerbahçe Espor forması altında yaşayacak olan Envy Carry’nin göstereceği performans merakla bekleniyor.

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