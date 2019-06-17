Enver Yıldırım, ağabeylerini kıskandı eskrimde tarihe geçti

Milli eskrimci Enver Yıldırım, ağabeylerini kıskanıp başladığı bu spor branşında dünyada adından söz ettirmek istiyor.

Şampiyonalara giden ağabeylerini kıskanıp 9 yaşında eskrime başlayan Enver Yıldırım, geçen sürede bu spora gönül verdi.

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası alanda kazandığı başarılarla adından söz ettiren milli eskrimci, 2017’de Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. Bir maçla 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nı kaçırdığını vurgulayan Enver Yıldırım, şöyle konuştu: Şimdi öncelikle Tokyo’ya vize almak istiyorum.







