Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile çalışan ve Türkiye’ye birçok şampiyon sporcu kazandıran Enver Türkileri için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. 78 yaşında hayata veda eden Türkileri’nin cenazesine olimpiyat şampiyonları Taner Sağır, Halil Mutlu ve çalıştırdığı çok sayıda sporcu katıldı. 1989’dan 2005 yılına kadar Türkiye Halter Milli Takımı’nın başantrenörlüğünü yapan Enver Türkileri, kılınan cenaze namazının ardından Pursaklar Mezarlığı’na defnedildi.