Yeni teknik direktör için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımı gençlendirmek isteyen yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Kanarya, Sarı Lacivertli ekibe yakın kaynakların son dakika haberine göre Partizan'dan Ensar Brahic'i transfer ediyor. Görüşmeleri tamamlayan Fenerbahçe'nin genç yıldızı kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçireceği ve resmi imzaların atılacağı gelen haberler arasında. Bu son dakika gelişmesinin ardından Ensar Brahic'in kariyerini merak eden Fenerbahçeli futbolseverler, Ensar Brahic kimdir, mevkisi ne? Ensar Brahic kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Ensar Brahic kimdir, mevkisi ne? Ensar Brahic kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Ensar Brahic, 4 Haziran 2004 yılında Sırbistan'da dünyaya geldi. Futbola ülkenin en köklü ekiplerinden olan Partizan'da başlayan Brahic, alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Partizan'ın yanı sıra Teleoptik forması da giyen genç yetenek, özellikle hava toplarındaki etkililiği ile ön plana çıkıyor. Son dönemde genç futbolculara yaptığı yatırımla dikkat çeken Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna katmaya hazırlandığı Brahic'i ilk olarak altyapıda, ilerleyen süreçte ise A takımda düşündüğü öğrenildi.