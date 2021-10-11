2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için geri sayım sürerken, ülkeler de turnuvaya katılabilmek için kıyasıya bir yarış içinde. Büyük heyecanın yaşandığı Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuela ile Ekvador karşılaştı.

Ekvador'da Fenerbahçe 'nin yıldız golcüsü Enner Valencia ilk 11'de yer aldı. Maçın ilk yarısında karşılıklı goller vardı. Konuk ekip Ekvador, 37. dakikada penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Fenerbahçeli Enner Valencia, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gole karşılık ise 45+1'de geldi. Darwin Machis müsabakaya eşitliği getiren golü atarak ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda üstün olan taraf ise Venezuela oldu. 64. dakikada Eduard Bello fileleri havalandırdı ve durumu 2-1 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve ev sahibi 2-1 kazandı.







