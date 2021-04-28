Son haftaların formda ismi Enner Valencia, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ettikleri maça değinen Ekvadorlu oyuncu, “Karşılaşmanın başından itibaren iyi bir oyun sergileyip kazandık. Rakip kaleye yakın oynamayı seviyorum. O bölgede oynadığım için takıma 2 golle katkıda bulundum. Bu nedenle çok mutluyum” dedi.

Erol Bulut’a gönderme

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Valencia, “En önemlisi bizim neler yapacağımız, nasıl oynayacağımız. 5 maçımız kaldı. En fazlasını kazanarak işimize devam edeceğiz. Sonrasına bakacağız” yorumunda bulundu. Yıldız futbolcu, Emre Belözoğlu’nun göreve başlamasının ardından yeni sisteme alıştığını dile getirerek, “Erol hocayla farklı bir formasyonda oynuyorduk. Emre Belözoğlu ile beraber büyük bir kulübe layık olmaya çalışıyoruz” diyerek eski hocasına göndermede bulundu.

‘Zorlu mücadele olacak’

Enner Valencia, son olarak yarın oynanacak Alanyaspor maçına değinerek, “Zorlu bir mücadeleye geldik. İyi çalıştık. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada göstereceğimize, en güzel sonuçla buradan ayrılacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.



