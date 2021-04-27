Enner Valencia: Yeni sistem herkese yaradı

Enner Valencia, Emre Belözoğlu döneminde formunu en çok artıran oyuncuların başında geliyor. Ekvadorlu yıldız, Belözoğlu yönetimindeki ilk iki maç olan Denizli ve Yeni Malatya mücadelelerinde kanatlarda görev aldı ve 1 gol attı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Gaziantep, Başakşehir ve Kasımpaşa mücadelelerinde ise tecrübeli öğrencisini forvete çekti. Valencia, bu karşılaşmalarda 3 kez ağları sarstı.

‘Benden gol bekleniyor’

Başarılı futbolcu, teknik adam değişikliği sonrası oyun sisteminin de değiştiğini söyledi. Enner Valencia, “Yeni sistemde yeni görevler ve roller üstlendik. Pozisyonu değişen oyuncular oldu. Herkes, üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirmeyi başardı. Ben de forvet olarak benden beklenen skor katkısını vermek için elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Mutlu son yakın’

Yıldız futbolcu, “Bunun yanı sıra bütünleşip, takım olarak hareket etmeyi de başardık. Bunun sonucunda şampiyonluk yarışına dahil olduk. Bu olumlu havayı sürdürerek sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Yusuf Dursun