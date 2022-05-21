Enner Valencia, Şampiyonlar Ligi Elemeleri öncesi iddialı

Süper Lig 'in 38. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Enner Valencia, 90 dakikanın ardından kulüp televizyonuna konuştu. Attığı 2 golle galibiyete katkıda bulunan tecrübeli oyuncu, maça iyi hazırlandıklarını ve güzel bir galibiyetle Malatya'dan ayrıldıklarını dile getirdi, şu ifadeleri kullandı:

'Bu maça gerçekten çok önem verdik'

''Rakibimizin küme düştüğünü bilmemize rağmen bu maça en iyi şekilde hazırladık, çünkü iyi bir gidişatımız vardı. Bunu en iyi şekilde bitirmek için bu maça gerçekten çok önem verdik. Güzel bir galibiyet aldık ve buradan mutlu ayrılıyoruz.''

'Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz'

''Şimdi tatile giriyoruz. Birkaç gün dinlendikten sonra önümüzdeki sezonu düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde yer alacağız. Fenerbahçe gibi bir takımın amacı her zaman grup aşamasına kalmaktır. Aynı zamanda önümüzdeki sezon lig de bizim hedefimiz. O yüzden çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz.''







