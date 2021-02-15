Ülkemizin köklü ve geniş bir hayran kitlesine haiz önemli Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de top oynayan ve dünyaca tanınan yıldız futbolcu Enner Valencia, oynadığı maçlar ve attığı etkileyici goller ile son zamanlarda adından söz ettiren oyuncular arasında. Profesyonel futbolcunun başarısını takdir edenler özel hayatına ve futbol serüvenine dair pek çok hususu merak ediyor. Onu örnek alan küçük amatör futbolcularda oynadığı takımları, maçları ve skor tablosunu öğrenmek istiyor.

Enner Valencia kimdir, nereli?

Enner Valencia’nın tam adı: Enner Remberto Valencia Lastra’dır. Ünlü futbolcunun nereli olduğu futbola gönül verenler ve futbolcunun fanları tarafından merak ediliyor. Başarılı oyuncunun doğum yeri San Lorenzo, Esmeraldas, Ekvador’dur. Ekvador’da dünyaya gelen Enner Remberto Valencia’nın kız kardeşi, Ağustos 2020 yılında Ekvador’un San Lorenzo şehrinde silahlı bir çete tarafından rehin alınmıştır. Bu üzücü durum neyse ki kız kardeşinin 29 Ağustos’ta Ekvador polis ekiplerinin başarılı operasyonu neticesinde kurtarılması ile son bulmuştur.

Enner Valencia kaç yaşında?

Enner Remberta Valencia, 4 Kasım 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yıldız futbolcu şu an 31 yaşını doldurmuş olup 32 yaşından gün almaktadır. Enner Remberta Valencia, futbol kariyerinde uzun seneler Premier Lig’de görev almıştır. Enner Valencia, Ekvador takımlarından Caribe Junior’ın alt yapısında futbol yaşantısına ilk adımını atmıştır.

Ekvador Liginde uzun yıllar başarı ile forma giyen golcü futbolcu, 2014 yılına gelindiğinde West Ham United takımına transfer olmuştur. En fazla maça Premier Lig’de çıkan Enner Valencia, bir sezonda Everton’da kiralık olarak forma giymiştir. 2017 yılında Tigres’e transfer olan Enner Valencia, üç sezon boyunca bu takımda forma giymiştir. Kariyerinde toplam 350 maçta oynayan profesyonel futbolcu, toplam 89 gol atarak adından söz ettiren golcüler arasında anılmaktadır.

Enner Valencia hangi takımlarda oynadı?

Enner Valencia, 2005-2008 yıllarında Caribe Junior altyapısı ile başladığı kariyerinde West Ham United'da 2014-2017 yılları arasında oynamıştır. Skor çizelgesine bakıldığında 54 lig maçında 8 gol atmıştır. Sonraki zamanda Everton'da kiralık olarak forma giymiş ve toplam 21 lig maçında 3 golü bulunmaktadır. Tigres'te top oynadığı üç sezonda 90 lig maçında görev üstlenmiş ve 21 gol kaydetmiştir. 28 Ağustos 2020 yılında yıldız futbolcu Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe forması ile ilk golünü ise Trabzonspor maçında atmıştır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Enner Valencia sırası ile CS Emelec U20 (Mart 2008), CS Emelec (Ocak 2010), CF Pachuca (Ocak 2014), West Ham United (Temmuz 2014), Everton (Ağustos 2016), West Ham United (Mayıs 2017),

Tigres UANL (Temmuz 2017) ve Fenerbahçe (2020) takımlarında top oynamıştır. 2012 yılından beri Ekvador milli takımının oyuncu kadrosunda yer almıştır. Everton'da geçirdiği bir sezonun ardından yeniden Meksika Ligi takımlarından Tigres UANL'ye transfer olan Enner Valencia, Fenerbahçe'ye bu tanınan futbol takımından geçmiştir.

Enner Valencia, 2021 yılında Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de 13 numaralı forması ile oynuyor. Güncel takımı Fenerbahçe olan Enner Valencia'nın takıma katılma tarihi 28 Ağustos 2020 iken sözleşmesinin bitiş tarihi 30 Haziran 2023'tür.

Enner Valencia'nın maaşı ne kadar?

Enner Valencia'nın Fenerbahçe takımına transferi sonrası transfer ücreti ve ünlü futbolcunun ne kadar maaş alacağı konuları özellikle sarı lacivert renklerine gönül verenlerin merakını uyandırmaktadır. Enner Valencia'nın Fenerbahçe takımından 1.8 milyon Euro maaş alacağı bilinmektedir.

Enner Valencia'nın transfer olduğu Tigres takımından 2.3 milyon Euro maaş aldığı ve Fenerbahçe takımına bonservissiz geldiği hususu da futbol çevrelerinde konuşulmaktadır. Ayrıca Enner Valencia'nın maç başı ücret karşılığında Fenerbahçe ile anlaştığı da yine dile getirilmekte, tüm maçlarda oynaması halinde 1.8 milyon Euro'yu alacağı belirtilmektedir.

Ekvadorlu yıldız futbolcu Enner Valencia’nın oynağı mevki futbol severler tarafından merak edilerek araştırılmaktadır. Ünlü forvet Enner Valencia, mevki olarak santrafor bölgesinde forma giymektedir. Yeteneği ile tanınan sağ ayak oyuncularından biridir. Bununla beraber 1.77 boyundaki Enner Valencia'nın görev aldığı mevkiler detaylı olarak incelendiğinde yan mevki olarak sağ kanat ve sol kanatta futbol oynamaktadır.

Güncel piyasa değeri

Birçok köklü futbol takımının takibinde olan Enner Valencia transferlerinde güncel piyasa değeri 2 milyon Euro; en yüksek piyasa değeri ise 11 milyon Euro olarak belirtilmektedir.