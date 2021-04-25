Enner Valencia Fenerbahçe'nin en golcüsü oldu
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Enner Valencia, özellikle santrfor bölgesinde tek başına oynayama başlamasının ardından performansını arttırdı. 2021 Şubat ayından beri 6 gole imza atan Ekvadorlu oyuncu toplamda da 9 golle Fenerbahçe'nin en golcüsü oldu
Fenerbahçe'nin son dönemde hücumda yıldızı Enner Valencia oldu. Kasımpaşa maçında da iki gol atan Enner Valencia, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından performansını arttırdı.
Şubattan beri 6 gol
Sezon başında takıma katılan Enner Valencia, genellikle kanatta oynamıştı. Özellikle santrfor bölgesinde tek başına oynayama başlamasının ardından performansını artan yıldız isim 2021 yılı Şubat ayından beri 6 gole imza attı. Ekvadorlu oyuncu toplamda da 9 golle Fenerbahçe'nin en golcüsü oldu. Fenerbahçe'nin sezon başında büyük ümitlerle aldığı Samatta, Cisse, Thiam gibi isimleri geçen Enner Valencia adeta 'gerçek golcü benim' dedi.
9 gol - Enner Valencia
6 gol - Mame Thiam
5 gol - Mbwana Samatta
4 gol - Papiss Cisse