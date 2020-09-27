Enner Valencia: Bu maçın önemini biliyorduk

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Enner Valencia, Galatasaray derbisini ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Enner Valencia, maça iyi konsatre olduklarını ve üç puan için geldiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını ifade etti

"Çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk. Bizim için çok önemli bir anlamı vardı, buradan üç puan almak istiyorduk. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama buradan ödülü alamadık"

"Taraftarlarımız için ligin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Maç maç bakıyoruz, gittikçe daha iyi olacağımızı biliyoruz"



