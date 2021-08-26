UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Fenerbahçe , HJK Helsinki karşısında etkili olurken sahanın yıldızı Enner Valencia oldu. Üç gol bulan Ekvadorlu oyuncu böylece hat-trick yaptı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan Avrupa Kupalarında hat-trick yapan son isim Guiza olmuştu. Daniel Guiza'dan Honved karşısında 2009 yılı Temmuz ayında 3 gol birden atmıştı.



