Enner Valencia 12 yıl sonra Fenerbahçe adına Avrupa'da hat-trick yaptı
Fenerbahçe'nin HJK Helsinki ile deplasmanda oynadığı maçta 3 gol birden atan Enner Valencia kulüp tarihine geçti. Avrupa Kupalarında Fenerbahçe adına hat-trick yapan oyuncular arasına giren Enner Valencia 12 yıl sonra bu başarıyı gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Fenerbahçe , HJK Helsinki karşısında etkili olurken sahanın yıldızı Enner Valencia oldu. Üç gol bulan Ekvadorlu oyuncu böylece hat-trick yaptı.
Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan Avrupa Kupalarında hat-trick yapan son isim Guiza olmuştu. Daniel Guiza'dan Honved karşısında 2009 yılı Temmuz ayında 3 gol birden atmıştı.