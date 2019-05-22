Atletizmde Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonu olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (ECCC) A Grubu müsabakaları, İspanya'nın Castellon kentinde 25-26 Mayıs günlerinde yapılacak. Sekizer takımın mücadele edeceği ECCC'de erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ise ENKA Spor yarışacak.

Geçtiğimiz yıl erkeklerde Süper Lig'i kazanarak kupaya gitme hakkı elde eden Fenerbahçe'de Ramil Guliyev takımı adına 100 ve 200 metreye çıkacak. Takımda Özkan Baltacı, Emin Öncel, Osman Can Özdeveci, Alper Kulaksız, Aras Kaya gibi milli atletler de yer alacak. Kadınlarda yarışacak ENKA'da ise Bulgar yıldız Ivet Lalova-Collio'nun yanı sıra Yasemin Can, Tuğba Güvenç, Elif Yıldırım-Gören, Emel Dereli de sahnede olacak.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yer alan takımlar ve Türkiye temsilcilerinin kadroları şöyle:

ERKEKLER: Univerzita Brno (Çek Cumhuriyeti), Sparta AM (Danimarka), Playas de Castellon (İspanya), Birchfield Harriers (Britanya), Cosma (Litvanya), Rotterdam Atletiek (Hollanda), SL Benfica (Portekiz), Fenerbahçe (Türkiye)

KADINLAR: USK Prag (Çek Cumhuriyeti), Sparta AM (Danimarka), Valencia esports (İspanya), JKU (Finlandiya), Thames Valley Harriers (Britanya), Atletica Studentesca (İtalya), Sporting Clube (Portekiz), ENKA (Türkiye) TAKIM KADROLARI

FENERBAHÇE: Ramil Guliyev (100m, 200m, 4×100), Haron Koech - KEN (400m, 400m eng, 4×400), Ferguson Cheruiyot - KEN (800m, 1500m, 4×400), Ayetullah Aslanhan (3000m), Aras Kaya (5000m, 3000m eng), Furkan Aktaş (110m eng), Enes Talha Şenses (yüksek), Alper Kulaksız (uzun), Musa Tüzen (üç adım), Ersu Şaşma (sırık), Osman Can Özdeveci (gülle), Özkan Baltacı (çekiç), İrfan Yıldırım (disk), Emin Öncel (cirit), Fatih Aktaş (4×100), Kayhan Özer (4×100), Umut Uysal (4×100), Akın Özyürek (4×400), Berke Akçam (4×400), İlyas Çanakçı (4×400)

ENKA: Ivet Lalova-Collio - BUL (100m, 200m, 4×100), Malgorzata Holub Kowalik - POL (400m, 4×400), Aslı Arık (800m), Yasemin Can (1500m, 3000m), Fadime Suna Çelik (5000m), Tuğba Güvenç (3000m eng), Özge Soylu (100m eng, 4×100), Elif Yıldırım-Gören (400m eng, 4×400), Kadriye Aydın (yüksek), Buse Arıkazan (sırık), Tuğba Danışmaz (uzun, üç adım), Emel Dereli (gülle), Kıvılcım Kaya-Salman (çekiç), Nurten Mermer (disk), Selena Durna (cirit), Burcu Erdemir (4×100), Simay Özçiftçi (4×100), Edanur Kılıç (4×100), Hatice Öztürk (4×100), Büşra Yıldırım (4×400), Zeynep Baş (4×400), Elif Polat (4×400), Aleyna Tok (4×400)



