Altınordu ile Tuzlaspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tam bir centilmenlik örneği yaşandı. Köşe atışı yakınında oluşan karambolde top oyun alanı dışına çıkınca maçın hakemi aut kararı verdi. Altınordu'nun genç oyuncusu pozisyonda topun kendisinden çıktığını maçın hakemine söyledi.

Karşılamanın hakemi Adem Cinek, Enis Destan'a teşekkür ederek aut kararını korner olarak değiştirdi. Enis, altyapıda görev aldığı dönemde yine kullandığı haksız penaltıyı bilerek auta göndererek Fair-Play ödülüne layık görülmüştü.