Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi isimlerin yıldızını parlatan Altınordu, genç forveti Enis Destan'ı Trabzonspor 'a gönderdi. Geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettiren, Şenol Güneş tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilen Enis, futbol kariyerine Trabzonspor'da devam edecek. 19 yaşındaki forvet, bu sezon 15 kez forma şansı buldu ve 2 gole imza attı. Transfermarkt'a göre genç futbolcunun piyasa değeri 1 milyon 900 bin Euro olarak gözüküyor. Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek takıma dönmüştü. Bu son dakika gelişmesinin ardından Enis'in kariyeri başta Trabzonsporlular olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Enis Destan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Enis Destan kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Enis Destan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Enis Destan kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?

15 Haziran 2002'de İzmir/Konak'ta dünyaya gelen Enis, 2012 yılında Fikri Altay Spor'da futbola başladı, 2013'te Altınordu Akademisi'ne katıldı. 2013/2019 yılları arasında ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) boy gösteren Enis, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve İzmir ekibinde profesyonel oldu.

2019/2020'de A takım formasını 1 kez giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu, 2020/2021'de ise takımın gol yükünü çekti. Çıktığı 30 resmi maçta 14 gol atmayı başaran Enis, 3 de asist yaptı.

Altınordu formasıyla 46 maça çıkan Enis, 16 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adından söz ettiren ve ismi Avrupa kulüpleriyle anılan Enis, Şenol Güneş'in de dikkatini çekti. Genç forvet Letonya maçı kadrosuna dahil edildi. İlk ay-yıldız heyecanını Ümit Milli Takım'a seçilerek yaşayan Enis, öncelikli hedefinin kendisi gibi Altınordu'dan yetişip şu an İngiltere'de Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Avrupa'da futbol oynamak olduğunu açıklamıştı.

Transfermarkt verilerine göre Enis Destan'ın piyasa değeri 1 milyon 900 bin Euro. Ümit Milli Takım 'da da görev alan genç golcü, Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek takıma dönmüştü.

1.85 boyundaki santrafor, U21 Milli Takımı'nda çıktığı 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Gönülleri fetheden yetenek

Elit U17 Ligi'nde oynanan Adana Demirspor-Altınordu maçında kullandığı haksız penaltıyı bilerek auta atıp alkış toplayan 19 yaşındaki genç forvet Enis Destan, ikinci kez gönülleri fethetmişti. 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü'nün sahibi olan Enis, törende yaptığı konuşmada İzmir depremine dikkat çekerek bir kez daha ayakta alkışlanmıştı.

"Deprem yaralarını sarmaya çalışan İzmir'den geliyorum" diyen genç golcü, "Ben iyiyim. Arkadaşlarım iyi. Ailem iyi. Ama biz iyi değiliz. İzmir herkesin herkesi tanıdığı bir kent. Ben iyiyim ama arkadaşım iyi değilken biz iyi olamıyoruz. Altınordu Futbol Akademisi'nde de bize öğretilen ilk şey 'Biz' olabilmektir. Haksız penaltıyı herkes auta atabilirse başarılı olabiliriz. Sadece herkesin yapması gerektiği bir şeyi yaptığım için bana verilen bu güzel ödülü, depremde yaşamlarını yitiren dostlarıma, kardeşlerime, anne babalara, arama-kurtarma ekiplerine adıyorum" şeklinde konuşmuştu.