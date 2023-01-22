Ara transferde maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen Trabzonspor’da, Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Yönetim, özellikle 1-2 oyuncunun satışından ekstra gelir sağlamayı hedefliyor. Bu isimlerden biri; Enis Bardhi.

Sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Levante’den kadroya katılan Kuzey Makedonyalı futbolcu, beklenen performansı gösterebilmiş değil. Bardhi ile İspanya ve İtalya’dan bazı kulüpler ilgileniyor. Bu takımların başında Mallorca geliyor.

Trabzonspor Yönetimi, gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye alacak. Beklenti ise en az 3 milyon Euro yani Bardhi için ödenen rakam.

Forma kampanyası çığ gibi büyüyor

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzon’daki öğrencilere karne hediyesi olarak satın aldığı 10 bin formayı hediye ederek #HediyeFormaChallenge’ı başlatmıştı. Ağaoğlu’nun ardından Asbaşkan Ertuğrul Doğan 11.461 forma satın alırken, yöneticilerden Şemsetdin Hancı da 10 bin formayla destek verdi. Eski yöneticilerden Nevzat Aydın ve Nevzat Kaya da kampanyaya katılan diğer isimlerden oldu. Şu ana kadar 40 bin civarında forma alındığı ve kulübün kasasına yaklaşık 20 milyon TL girdiği öğrenildi.

Tam 684 gündür Akyazı’da namağlup

Trabzonspor, iç sahada müthiş bir seriye sahip. Bordo-Mavililer, 8 Mart 2021’deki Alanyaspor yenilgisinden sonra evinde çıktığı 34 lig karşılaşmasını kaybetmedi. Bu periyotta 22 galibiyet ve 12 beraberlik aldı. Fırtına, İstanbulspor’u da yenip, 684 günlük seriyi devam ettirmek amacında. Bordo-Mavililer, önündeki 6 lig maçının 4’ünü Akyazı’da oynayacak.

Yusuf Yazıcı’nın gözü formada

Hafta içinde Türkiye Kupası’ndaki Ümraniyespor maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Yusuf Yazıcı, bugünkü İstanbulspor karşılaşmasında da 11’de olmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, hücum hattında kararsızlık yaşadığı ancak Djaniny’nin Yusuf’a göre bir adım önde olduğu öğrenildi. Orta sahada ise Siopis-Bakasetas-Abdülkadir üçlüsünün başlaması bekleniyor.

28 karşılaşmada 4 yenilgi...

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda üstünlük sağladı. Söz konusu 28 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Fırtına, Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ile toplam 13 maç oynarken bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Avcı, söz konusu yenilgileri ise 2020-21 sezonunda Fenerbahçe’ye 1-0 ve Galatasaray’a karşı 2-0’lık sonuçlarla aldı.