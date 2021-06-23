Engin Verel kimdir? Kaç yaşında, Fenerbahçe kariyeri nasıl?

Engin Verel, 15 Eylül 1956'da İstanbul'da doğdu. Dedesi Selanik'ten Samatya'ya göç etmiştir. Engin Verel, futbola dayısının takımı olan Davutpaşa'da başladı. 1973'te Galatasaray 'a transfer oldu. Kısa süre Galatasaray'da oynayan Verel, 1975 yılında Fenerbahçe 'ye transfer oldu.

Engin Verel, Fenerbahçe'de iki kez lig şampiyonluğu yaşadı. 1979'dan itibaren 4 yıl Avrupa'da futbol oynadı. Türkiye'den Avrupa'ya giden ve bir Avrupa takımında (RSC Anderlecht) şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcusu oldu.

Fransa'da Lille takımında forma giydiği yıllarda en iyi yabancı futbolcu seçildi. Paris Saint-Germain FC ile Paris Parc de Prince Stadın'da rövaşatayla attığı gol Fransa'da son 25 yılın en güzel golü seçildi. Engin Verel, 4 yıllık Avrupa macerasından sonra Türkiye'ye geri döndü ve iki sene de Fenerbahçe oynadıktan sonra Ağustos 1987'de Fenerbahçe ile Rizespor arasında İstanbul'da oynanan jübile maçında Onur Kayador ile birlikte futbola veda etti.

Millî takım kariyeri

35 kez millî takımlara çağrılan Engin Verel, 5 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 26 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 34 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.