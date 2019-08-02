Rüştü Reçber:

Bir gün önce 6 gol yemiş bir takımın kalesinde durmak kolay değildir. Altay çok genç olmasına rağmen dik durdu, güven verdi. Yediği gollerde bile kurtarışlarını yaptı!

Altay Bayındır, zorlu bir rakip karşısında çok önemli bir performans gösterdi. Kaleci tekniği açısından özgüvenli bir duruşu vardı. Ayrıca sadece bir gün önceki maçta 6 gol yemiş bir takımın kalesinde durmak kolay değildir. Çok genç olmasına rağmen dik durdu ve güven verdi. Yediği gollerde bile kurtarışlarını yaptı. Burada takımın savunma zaafiyeti ön plana çıktı.

Önemli bir kazanç

O nedenle bir kaleci gözüyle ben Altay’ın Fenerbahçe’nin geleceği için önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Tabi ki eksikleri olacaktır. Sonuçta çok genç bir isim ve kendini geliştirmesi, sürekli çalışması lazım. Kendisiyle ilgili genel düşüncem oldukça pozitif.

Engin İpekoğlu:

Altay Bayındır çok iyi bir çizgi kalecisi. Yan toplarda ilk hamlelerine dikkat etmesi gerek. Ersun hoca 10-15 maç Altay’ı oynatırsa, bana göre takımın değişilmezi olur.

Altay’ı, Real Madrid maçında çok dikkatli seyrettim. Bir kere çok iyi bir çizgi kalecisi. Yan topları fena değil ancak pozisyonda topu tokatladığı zaman belli açıyı veremiyor ve karşısındaki rakibi pozisyona sokuyor. Ancak ataklığıyla ve gençliğiyle kendi oluşturduğu pozisyonu önlüyor. İşte buna çok dikkat etmesi lazım. Belki hatasını telafi edebiliyor ancak her zaman futbolda böyle olmaz. İkinci hamleleri iyi ancak birinci hamleleri düzeltmesi lazım.

Ona güveniyorum

Ersun hoca, eğer 10-15 maç Altay’ı oynatır, durumuna bakarsana bana göre takımın değişilmez oyuncusu olur. Ama hatalarını düzeltmesi lazım. Defans oyuncularını iyi yönetmesi, iyi bir yönetmen olması gerek. Konuşması, bağırması lazım. Ona güveniyorum ve iyi bir kaleci olacağına da inanıyorum.

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Muhteşem performans

Altay Bayındır, Real Madrid kalesinde 5 gol görse de performansıyla maçın en iyilerinden biri olmayı başardı. 21 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 17 şutun 12’sini kurtararak rekor kırdı. Altay, gole neden olan hata da yapmadı. Harun Tekin ise Bayern Münih karşısında kaleye gelen 9 şutun 6’sında topu ağlarında gördü. Altay Bayındır, Real Madrid karşısındaki formuyla yeni sezonda kalenini 1 numaralı adayı olduğunu gösterdi.