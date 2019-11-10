Engin İpekoğlu: “Puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık”

Adanaspor, TFF Lig’in 11. haftasında deplasmanda Keçiörengücü’ne 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Açıkçası maçtan önce ne beklediğimiz sonuç, ne de beklediğimiz oyundu. Özellikle ilk yarıda oynanan oyuna baktığımız zaman maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık. Dar bir kadroyla mücadele veriyoruz. Özellikle göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 4-5 tane ilk 11’de oynaması gereken oyuncuları maalesef oynatamıyoruz. Yerlerini doldurmaya çalışan oyuncularımızın da yetersizliği, özellikle savunma hattındaki problemlerimiz bugün bir daha ortaya çıktı diye düşünüyorum. Milli ara sonrası milli takıma giden yabancı oyuncularımız sakat olan diğer yabancı oyuncularımız aramız katılırlar. Milli takım arasından sonra ilk defa Giresunspor maçına tam kadro çıkacağımızı düşünüyorum. Tabi ki bir an önce 3’er puanları almak zorundayız. Umarım bunun başlangıcı da Giresunspor maçı olur” ifadelerini kullandı.

İHA