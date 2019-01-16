Ziraat Türkiye Kupası 16'ncı tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Bodrum Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 2-0 öne geçtikleri maçta son 10-15 dakikada yedikleri gollerden dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, "Maçtan öncede söylemiştim; Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar beklenenden daha fazlasını yaptık diye düşünüyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum; Süper Lig takımına karşı oynuyorsanız onlar müsaade ederse tur atlarsanız. Çünkü arada ciddi bir oyuncu kalitesi farkı var. Biz elimizden geleni yapacağız. Sonuç ne olur, bilemeyeceğim. Bodrum'daki maçta da yine elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Tabi bu tur için yeterli olacak mı ? Soru işareti tabii ki. Onun için önemli olan özellikle futbolcularım adına keyif almaları çünkü bizim kupa maçlarında herhangi bir iddiamız yok. Bugün daha mutlu dönebilir ve daha keyifli olabilirdik. 2-0'dan sonra son 10 dakikada oyun konsantrasyonundan uzaklaştığınız zaman Süper Lig takımları biletinizi keser, bu da gerçekleşti. Bundan sonraki maçlarında Malatyaspor'a özellikle lig maçlarında başarılar diliyorum" dedi.