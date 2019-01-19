Galatasaray’ın eski futbolcusu Engin Baytar, Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın Uçankuş Tv ekralarında hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin en renkli programlarından olan Tahminim Pekmez’e özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın lige iyi başlamasına rağmen derbide çıkan cezalardan çok etkilendiğini söyleyen Baytar, her şeye rağmen transferlerle birlikte Galatasaray’ın şampiyonluğun en önemli adayları arasında olduğunu söyledi. Ara transfer döneminde birçok eski futbolcusu ile adı anılan Galatasaray’dan teklif gelmesi durumunda koşa koşa geleceğini söyleyen oyuncu ‘‘Fatih hoca yeter ki istesin her koşulda koşa koşa Galatasaray’a geri dönerim’’ dedi.

ÇAKIR İLE HELALLEŞTİK

Galatasaray’da oynadığı dönemde Hakem Cüneyt Çakır ile yaşadığı tatsız olayı unuttuğunu da belirten Baytar, ‘‘Cüneyt hoca ile Karşıyaka forması giydiğim dönemde helalleştik. Aramızda herhangi bir sorun yok’’ ifadelerini kullandı.

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