Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi'nde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan Türkiye Motokros Şampiyonası müsabakaları ilk ayağı ile başladı. MX1, MX2, MX2 junior 85 CC, 65 CC, 55 CC, Veteran ve Senior kategorilerinde yarışlar yapılıyor. İlk ayağı Afyonkarahisar'da başlayan yarışlara kayıt yaptıran 125 kişiden 107 sporcu katıldı.

BAŞVURANLARIN YÜZDE 51'i GENÇ VE ÇOCUK

2022 yılının ilk motokros şampiyonasını Afyonkarahisar'da yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye şampiyonasına 125 online kayıtın yapıldığını bunlarında da yüzde 51'inin çocuk ve genç yarışçılardan oluştuğunu söyledi.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN: "ÇOCUĞUNUZUN BU YAŞTA PROFESYONEL BİR SPORLA İLGİLENMESİ MÜTHİŞ"

6 yaşındaki oğlu Emir Aras'ın ilk defa yarışlara profesyonel olarak katıldığını dile getiren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Mükemmel bir his çocuğunuzun bu yaşta profesyonel bir sporla ilgileniyor olması burada sporcu arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmesi bir ebeveyn için müthiş bir şey gerçekten. Burası çok çok güzel bir pist dünyada da ödül almış bir pist. Böyle bir pistte yarışmakta çok gurur verici tabii ki dünyada ödül almış pistlerin ülkemizde bulunması da keyif verici bizim için umarım bu sayı artar. Motor sporlarına karşı ilgi artar, çünkü gerçekten yetenekli çocuklarımız var. Bunların Avrupa'da dünyada bizi temsil etmeleri hepimizin gururunu kabartır tabii ki" diye konuştu.

Düzyatan, 6 yaşındaki oğlu Emir Aras'ın 55 CC'deki yarışını büyük bir heyecanla izledi. Yarış sırasında düşen oğlu Emir'i kaldırmak için piste giren Düzyatan, kaldırarak yarışa devam etmesini sağladı.

DHA