Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları Avrupa’dan madalya ile döndü

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu Sporcuları, Polonya’da düzenlenen Avrupa Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası’nda bir altın bir gümüş madalya alarak ülkemizi gururlandırdı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da tüm kategorilerde dereceye giren milli sporcuları tebrik ederek, “Dünya Şampiyonası için heyecanlıyız’’ dedi.

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu 8-10 Ekim tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen Avrupa Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 6 farklı kategoride ülkemizi temsil eden sporcular, 1 altın madalya ve 1 gümüş madalya kazandı. Barış Bayraktar Tek Erkekler Freestyle kategorisinde birinci olarak altın madalya kazanırken, Abdülkadir Ünal- Nezihe Koçak Ünal çifti ise Duo Dans Sporu kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

“SPORCULARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Tüm sporcuların başarılarını tebrik ederek bir mesaj yayınlayan Başkan Rıza Akpolat, “Engelsiz Sanat Topluluğu sporcumuz Barış Bayraktar bayrağımızı Polonya’da dalgalandırdı. Uluslararası Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Yarışması’nda freestyle tek erkekler klas 1 kategorisinde şampiyon olan milli sporcumuz Barış ile gurur duyuyoruz. Şimdi sıra Dünya Şampiyonası’nda’’ dedi. Akpolat ayrıca şampiyonada Duo Dans Sporu Klas 1 kategorisinde gümüş madalya alarak ikinci olan Abdülkadir Ünal ve Nezihe Koçak Ünal çiftini de kutlayarak, Polonya’da gerçekleşen yarışmada bizi gururlandıran bütün milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızın her zaman yanındayız” dedi.