Engelsiz dağcı Necdet Turhan sınır tanımıyor!

Bu süreçte evinin yakınındaki parkta idmanlarını sürdüren Turhan, "ODTÜ’de oluşan spor alt yapısının ardında 2002 yılında New York maratonuna gittim. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu beni New York maratonuna gönderdi. Böylece Türkiye’yi yurt dışında temsil eden ilk görme engelli atlet oldum. Dönüşte 5 kıtada 5 maraton 5 zirve projemi planladım. İlk olarak 2002’den 2007’ye kadar her yıl bir tanesi olmak üzere 5 kıtada 5 maraton koştum" ifadelerini kullandı.