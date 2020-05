Engelliler haftası’nda “Herkes Aynı Olsa” hareketi

Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte projesi kapsamında 13 Mayıs günü gerçekleşen “Herkes Aynı Olsa” hareketinde bireyler ve kurumlar, sosyal medya hesaplarından, #HerkesAynıOlsa etiketi ile paylaşımlar yaparak farklı olma halinin değerli olduğu vurgusunu hep birlikte yaptı.

Sivil toplum yöneticileri ve kurumları, futbol kulüpleri, medya kuruluşları ve ünlü isimler “Herkes Aynı Olsa” dedi

Engelli bireylerin eğitime ve topluma eşit bir şekilde katılmasını hedefleyen Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte projesinde farklı olma halinin engelliliğe özgü olmadığının, her bireyin diğerlerinden ayrılan farklı özelliklerinin bulunduğunun ve bu durumun “farklı olma” halini olağanlaştırdığının altı çiziliyor. Bireylerin farklılıklarının yaşadıkları topluluğa değer kattığını vurgulamak engelliliği, farkılılığın bir biçimi olarak anlatmak adına Sabancı Vakfı, Tohum Otizm Vakfı ve SEÇBİR tarafından yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan Seda SAYAN, Deniz SEKİ, Yeşim SALKIM, Mine TUGAY, Pınar DENİZ, Hazal TÜRESAN, Saba TÜMER, Kerem FIRTINA, Ahmet KURAL, Sinan TUZCU, Şah YAYCI, Cem USLU, Murat CEMCİR, Yağmur TANRISEVSİN, Melisa ŞENOLSUN, Kalben, Almila ADA, Kıvanç KASABALI, Pelin ULUKSAR, Burak CAN, Ahmet ÇOBAN, Zeynep Ece AKENGİN, Ahmet Tansu TAŞANLAR, Utku ATEŞ, Yağızcan KONYALI, Aşkım KAPIŞMAK, Tolga AKMAN, Güçlü METE ve Zeynep ATAKAN gibi pek çok ünlü isim kayıtsız kalmayarak #Herkesaynıolsa dedi. Aynı zamanda Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehirspor, Antalyaspor gibi futbol kulüpleri, Kanal D, Teve 2, Radyo D, Best Fm, Hello Dergisi, Platin, Saran Grup Radyoları (Radyo Spor, Radyo Trafik İzmir, İstanbul, Ankara, Marmara), Ekşi Sözlük, Concept Ajans, Sabancı Holding, Teknosa, Carrefoursa, Aksigorta, Enerjisa, Sakıp Sabancı Müzesi, Toyzzshop, Kpmg Türkiye, Voonka Kids, Mercedes Benz, Conrad, Hilton, Gtc İletişim, İletişim Deposu, Watsons, Medline, Çukur Dizisi, İkinci Sayfa, Sanalica, Onedio, Garage Studyo ve Cold Stone da kampanyaya katıldı.

Sivil toplumun önde gelen isimlerinden Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Tansuğ, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı, Kadir Has Vakfı Genel Müdürü Gün Han Başik, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer ve Dr. Yankı Yazgan da kampanyaya katıldı. Darüşşafaka Cemiyeti, Ahtapot Gönüllüleri Derneği, Ashoka, Öğretmen Akademisi Vakfı, TÜSEV, KAÇUV, ÇEKÜL, STGM, Adım Adım, Sivil Düşün, Parıltı Derneği, Down Sendromu Derneği, İhtiyaç Haritası, Engelli Kadın Derneği, ERG, KODA, Sivil Alan gibi pek çok kurum ve platform; gerek sosyal medya hesap avatarlarını #HerkesAynıOlsa logosuyla ve profillerinde görünen isimlerini de #HerkesAynıOlsa etiketiyle değiştirerek gerek videoyu paylaşarak kampanyaya destek verdi.

Tohum Otizm Vakfı hakkında

Tohum Otizm Vakfı; 2003 yılında otizmli çocukları erken tanı ve eğitimle topluma kazandırmak, otizmli çocuklar ve ailelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit şart ve fırsatlarla yararlanabilmeleri sağlamak amacıyla kar amacı olmayan, kamu yararına kurulmuş olan bir eğitim ve sağlık vakfıdır.

Vakıf çalışmalarını bilimsellik, önderlik ve öncülük, paylaşımcılık, kurumlar arası iletişim ve iş birliği, kaynaklarda verimlilik ve etkililik, güvenirlik, şeffaflık ve insana ve çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek ilkeleri doğrultusunda hem ulusal hem de uluslararası çapta sürdürmektedir.

SEÇBİR Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, akademi ile saha arasında köprü işlevi görmek ve bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla 2010 yılında kuruldu. Merkez, eğitimde ayrımcılığın önlenmesi, dolayısıyla tüm öğrenenlerin kendilerini ifade edebildiği ve desteklendiği kapsayıcı bir eğitim ortamının sağlanması için öğretmenlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar, öğretmen eğitimleri ile materyal geliştirme çalışmalarından oluşuyor. Merkez’in son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalar özellikle engellilik, mültecilik ve toplumsal cinsiyet konularında yoğunlaşıyor. Son olarak Merkez, ders kitapları ve kapsayıcı eğitim üzerine araştırmalar yürütmenin yanı sıra, çeşitli çalışmalar ile farklı deneyimlerin paylaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla seminerler düzenliyor.

Sabancı Vakfı hakkında

Sabancı Vakfı 46 yıl önce toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Burslar ve ödüllerle başarılı bireyleri destekleyen Vakıf, Fark Yaratanlar Programı ile bireylere ilham vermeyi, Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği Hibe Programı ile de sivil toplumun güçlenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Vakıf, herkesin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda hayata geçirilen Hibe Programı ile toplumsal sorunlara yönelik çözüm üreten sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek verilmektedir. Sabancı Vakfı, 13 yılda 164 projeye destek vermiş ve yüz binlerce kişinin hayatına dokunmuştur.

Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi hakkında

Engelli çocukların eğitim hakkından yararlanmaları ihtiyacından yola çıkarak Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) ile ortak olarak Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte projesini hayata geçirmiştir. Proje ile öğretmenlerde, velilerde, idarecilerde ve öğrencilerde engellilik kavramına yönelik algı ve tutumların dönüştürülmesi, engellilik kavramının olağanlaştırılması, farklılıklara saygı kavramının geliştirilmesi ve okullarda kapsayıcı eğitim* ilkelerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

*Eğitimde “tüm öğrenenlerin içerilmesi” anlamına gelen kapsayıcı eğitim, eğitime erişimin önündeki engellerin belirlenmesini ve bu engellerin sistemi değiştirerek çözüleceği yaklaşımını benimser. Kapsayıcı eğitimde kilit rol öğretmendedir ve öğretmenin yaptığı sınıf içi uyarlamalarla sınıftaki tüm farklı öğrenciler eğitime dahil edilir.