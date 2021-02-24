Engelli sporları nelerdir? Engelli sporları hakkında önemli bilgiler

Toplumda bedenen ve zihnen engeli olan kişilerin gerçekleştirdiği sporlara engelli sporu ismi verilmektedir. Engelli sporları, normalde insanların yaptığı sporların engelli bireyler tarafından daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile uyarlanmış olan sporlardır.

Engelli sporları nelerdir?

Engelli sporları halihazırda yapılan sporların engelli bireylerin daha kolay yapmaları amacı ile uyarlanması sonucu ile ortaya çıkar. Fakat bazı spor dalları vardır ki bunlar tamamen engelli sporcular için oluşturulmuştur.

Engelli sporlarından bazıları şu şekildedir;

Engelli futbolu

Oturarak voleybol

Tekerlekli sandalye tenisi

Tekerlekli sandalye basketbolu

Engelli sporları hakkında önemli bilgiler

Engelli sporları engelli bireylerin daha rahat bir şekilde spor yapabilmesi amacıyla uyarlanmış olan sporlardır.

Engelli Futbolu

Engelli futbolu, engelli bireylerin oynayabilmesi amacıyla uyarlanmış bir spordur. Temelde futbol ile aynı özelliktedir. Fakat kurallarda bir takım değişiklikler mevcuttur. Engelle futbolundaki kurallar FIFA tarafından belirlenmiş olan kurallardır. Engel türlerine göre engelli futbolu da değişkenlik göstermektedir.

Tekerlekli Sandalye Basketbolu

Tekerlekli sandalye basketbolu engelli kişiler tarafından en çok tercih edilen spor dallarından biridir. Bazı Avrupa ülkelerinde engelsiz olan kişilerinde tekerlekli sandalyeye oturup oynayacağı karışık takımlar kurulabilmektedir.

Tekerlekli Sandalye Tenisi

Tekerlekli sandalye ile oynanan tenis oyunu normal tenis kortlarında elektrikli sandalye ile oynanan bir spor dalıdır. Engelsiz bireylerin oynadığı tenisten farkı ise tenis topunun iki kere sekmesine izin verilmektedir.

Oturarak Voleybol

Oturarak voleybol bedensel herhangi bir engeli olan kişilerce tercih edilen bir spor dalıdır. Genelde köşegen sahalarda oynanan bir voleybol türüdür.