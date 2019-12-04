Engelli çocuklardan futbolculara sürpriz

Sosyal medyadan paylaşılan videoda, tesislerde misafir edilen çocukların, Ahmet Ağaoğlu ve futbolcuların resimlerini çizdikleri görülüyor. Resimler soyunma odasına asılırken, dolapların üstünde kendi resimlerini gören oyuncular büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Paylaşımda, “Mutluluk bulaşıcıdır. Gözlerinizdeki ışık, yüzlerimizde kocaman bir gülüşe dönüştü. Sevdamızın güzel ve özel çocuklarına teşekkürlerimizle” ifadesine yer verildi.