La Liga'nın 37. haftasında milli futbolcu Enes Ünal’ın forma giydiği Getafe, Levante’yi konuk etti. Coliseum Alfonso Perez'de oynanan maçı 2-1 kazanan Getafe, La Liga'da bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Getafe'ye 3 puanı getiren goller; 13. dakikada Carles Alena ve 84. dakikada Takefusa Kubo'dan geldi. Levante'nin 30. dakikada Gonzalo Melero ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

Maça ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 56. dakikada yerini Allan Nyom'a bıraktı. Getafe'de David Timor, kraşılaşmanın son anlarında direkt kırmızı kart gördü. Getafe, haftayı 37 puanla 16. sırada tamamladı. Levante ise 40 puanla 14. sırada kendisine yer buldu.







