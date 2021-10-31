Milli futbolcumuz Enes Ünal'dan, İspanya'da gövde gösterisi... İspanyol ekibi Getafe'de forma giyen ve geçtiğimiz hafta Granada karşısında ağları sarsan 24 yaşındaki futbolcu, La Liga'nın 12. haftasında oynanan Espanyol karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.

Başarılı forvet 31. dakikada harika bir röveşata golüyle şov yaptı, Getafe'yi 1-0 öne geçirdi. Bu golden 7 dakika sonra Sergi Gomez skora beraberliği getirirken, 56'da Enes Ünal bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle Getafe'ye galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Getafe ligdeki ilk galibiyetini alıp, puanını 6'ya yükseltirken, Espanyol 14 puanda kaldı.