Geçtiğimiz sezon Getafe forması ile LaLiga'da adeta fırtınalar estiren Milli futbolcu Enes Ünal, İtalyan devi Juventus'un dikkatini çekmeyi başardı.

İspanyol basınında COPE'de yer alan habere göre Juventus, Getafe'⁬de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile ilgileniyor. İtalyan devi, Getafe ile iletişime geçerek Milli futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı.

25 milyon Euro beklentisi

Serbest kalma bedeli 40 milyon Euro olan golcü için Getafe, 25 milyon Euro civarında bir teklif bekliyor. Ancak Juventus, kadosuna yedek golcü olarak katmak istediği Enes Ünal için bu miktarı ödemeye sıcak bakmıyor.

Yılın futbolcusu seçildi

2020 yılında Getafe'ye transfer olan Enes Ünal, geçtiğimiz sezon 37 maçta, 16 gol ve 1 asistlik performansa imza atmış ve taraftarlar tarafından Getafe'de yılın futbolcusu seçilmişti.



