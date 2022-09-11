İspanya La Liga'nın 5. hafta mücadelesinden Getafe sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Milli futbolcu Enes Ünal'ın 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta Getafe, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Enes Ünal fırtınası

Geçtiğimiz sezon performansıyla adından sık sık söz ettiren Milli futbolcu Enes Ünal, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Maçın 14. dakikasında Getafe Mayoral ile penaltı vuruşundan yararlanamazken 45+5. dakikada sahneye çıkan Enes Ünal serbest vuruştan kaydettiği muhteşem gol ile takımının devreye 1-0 önde girmesini sağladı.





İkinci yarıya da etkili başlayan Getafe 48. dakikada Alena ile farkı 2'ye yükseltirken, golün asistini Enes Ünal yaptı. Real Sociedad, 50. dakikada Mendez ile farkı 1'e indirse de sahadan mağlup ayrıldı.

İlk galibiyet

Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetine uzanan Getafe, puanını 4'e yükseltti. Real Sociedad ise 7 puanda kaldı.



