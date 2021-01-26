Futbol alanında her geçen gün yeni futbolcular yetişiyor. Özellikle futbol takımlarının ihtiyacına yönelik idmanlar ve antrenmanlar yapan futbolcular uzmanlaştıkları alanlar ile ilgili beklentiyi karşılamayı hedefliyorlar. Özellikle Türkiye'de futbol anlamında başarılar yakalayarak üç büyüklerde oynamayı hedefleyen genç yetenekler ilerleyen dönemde yurt dışında top koşturmak istiyorlar. Sürekli dinamik bir yapıda olan futbol sektöründe her sezon başında ve devre arasında yapılan transferler ile büyük bir heyecan yaşanıyor. Aynı zamanda hangi takımda olursa olsun başarılı genç futbolcular milli takımda forma şansı bulabiliyorlar. Enes Ünal ise son yıllarda popüler olan ve performansı ile göz dolduran futbolcular arasında yer alıyor. 23 Yaşındaki genç yetenek Bursaspor 'daki kariyerinin ardından yurt dışına açılan başarılı futbolcular arasında yer alıyor.

Enes Ünal nereli?

Futbol hayatına Bursaspor'un alt yapısı ile başlayan Enes Ünal 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. 23 yaşında olan yetenekli futbolcu santrafor olarak top koşturuyor. Milli futbolcular arasında yer alan Ünal Getafe takımında futbol hayatını sürdürmeye devam ediyor.

Enes Ünal kaç yaşında?

2006 Yılında futbol hayatına başlayan Enes Ünal 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa'da doğru. 23 Yaşında olan genç yetenek Ünal 1,87 boyundadır. Bursaspor'un eski futbolcularından Mesut Ünal'ın da oğlu olan Enes Ünal, 31 Mayıs 2006 tarihinde 9 yaşındayken Küçükköyspor ile futbola başladı. Burada kendini geliştirme fırsatı bulan Ünal sportif hedeflerine adım adım ilerledi.

Enes Ünal hangi takımlarda oynadı?

9 Yaşında Küçükköyspor'da futbola başlayan Enes Ünal daha sonra Bursaspor'a transfer edildi. Bursaspor alt yapı takımında 3 yıl geçiren Enes Ünal bu süre boyunca 102 karşılaşmada yer alırken toplam 170 gol attı. Başarılı bir gol ortalaması yakalayan Enes Ünal 2009- 2010 ile 2010- 2011 sezonlarında Türkiye U-14 milli takımında forma giydi.

Ünal bu sırada 48 maçta 62 gol atarak önemli bir başarı yakaladı. 2011- 2012 sezonunda Bursaspor'un U-15 takımında forma giyen Enes Ünal sırasıyla U-16 ve U-18'de de oynadı. Chelsea, Juventus ve Santos gibi takımların istediği Ünal, 2013 yılında Bursaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Enes Ünal Manchester City, Genk, Breda, Twente, Villareal, Levante, Real Valladolid ve Getafe takımlarında oynadı. Enes Ünal milli takım forması giyme şansını da yakaladı.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Bursaspor'daki başarılı performansının ardından futbol kariyerine yurtdışında devam eden Enes Ünal 2020 yılının yaz ayında Getafe ile anlaşma imzaladı. Başarılı takımlardan olan Getafe futbol takımına transfer olan başarılı genç yetenek Enes Ünal 9 milyon avro bedel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Enes Ünal futbol kariyerini Getafe'de devam ettiriyor.

Enes Ünal'ın Milli Takım Kariyeri

Getafe'de futbol yaşamına devam eden Enes Ünal, Türkiye A Milli Takımın da en beğenilen futbolcuları arasında yer alıyor. Türkiye U-16, U17, U19 ve U21 milli takımlarında forma giyen Enes Ünal bu sürelerde çıktığı 37 maçta toplam 33 gol attı. Başarılı futbolcu Enes Ünal Türkiye A Milli takım ile ilk maçına 31 Mart 2015 tarihinde çıktı. Bu tarihte Lüksemburg ile oynanan maça çıkan Enes Ünal bu maçta 32 dakika forma şansı buldu.

Futbol kariyerinde adım adım ilerlemek isteyen Enes Ünal Getafe'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada hedefinin EURO 2020 milli takımda oynamak olduğunu de dile getirdi. Futbolun aranan isimlerinden olan Enes Ünal 2019 yılında Belçikalı meslektaşı Lisa Smellers ile nikah masasına oturdu. Enes Ünal'ın bu evlilikten bir kızı bulunuyor.