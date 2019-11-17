Enes Ünal kimdir, kaç yaşında?

Andorra maçı öncesi açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, La Liga ekiplerinden Real Valledolid forması giyen Enes Ünal hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti. Genç futbolcu Andorra maçına 11'de başlarken henüz 20 dakikada rakip filelere iki gol birden bıraktı. Futbolseverler, bir anda gündem olan Enes Ünal'ın kariyerini internet üzerinden araştırmaya başladı.

Enes Ünal kimdir?

Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa Osmangazi’de dünyaya geldi. Bursaspor’un eski kaptanlarından Mesut Ünal’ın oğlu olan Enes, futbola Bursaspor alt yapısında başladı. Bursaspor'un altyaş gruplarında gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Enes, 5 Mayıs 2013 tarihinde Bursaspor ile 3 yıllık anlaşma imzalayarak profosyonelliğe geçiş yaptı. Genç yetenek, 25 Ağustos 2013 tarihinde oynanan Bursaspor – Galatasaray maçında attığı golle adını duyurmaya başladı.

2015 yılında 4.4 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan Enes, beklediği forma şansını alamadı ve tecrübe kazanması için sürekli kiralandı. Sırasıyla Genk, NAC Breda, Twente'ye kiralanan Enes, 2017'de 14 milyon euro karşılığında La Liga ekibi Villareal'e kiralandı. Geçtiğimiz sezon Levante'ye kiralanan genç oyuncu, bu sezon ise Real Valladolid'de görev alıyor.