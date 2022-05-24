İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Milli futbolcu Enes Ünal, başarılı performansları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon kaydettiği 16 gol ile takımının ligde kalmasında büyük pay sahibi olan başarılı futbolcu, Getafe'de yılın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Getafe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada taraftarların, takımın en golcü ismi olan Enes Ünal'ı sezonun futbolcusu seçtiği duyuruldu.

"İspanya'daki en iyi sezonumu geçirdim"

Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibine katılan Enes Ünal, kulübün sosyal medyasında yaptığı açıklamada İspanya'daki en iyi sezonunu geçirdiğini belirterek, "Takım perspektifinden bakarsak çok zor bir sezondu, fiziksel ve zihinsel olarak gerçekten zordu ama aynı zamanda çok mutluyum çünkü İspanya'daki en iyi sezonumu geçirdim."

Getafe'nin alt sıralarda yer almayı hak etmediğini de söyleyen Enes Ünal, "Önemli bir sezondu çünkü Getafe bu kadar alt sıralarda olmayı hak etmiyor. Ben özel biri değilim, daha çok takım oyuncusuyum. Benim işim gol atmak." dedi.

Bu sezon 37 maça çıkan Enes Ünal 16 gol ve 1 asistlik performansa imza atarak dikkatleri çekmişti.



