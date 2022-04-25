Enes Ünal için flaş transfer iddiası: Liverpool istiyor!

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Minamino ve Origi ile yollar ayrılacak

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Merseyside ekibi, sezon sonunda Takumi Minamino ve Divock Origi ile yolların ayrılması durumunda yerine getirilecek isimleri de yavaş yavaş belirledi.

Darwin Nunez de listede

Haberde, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica forması giyen Uruguaylı yıldız Darwin Nunez, Liverpool'un transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Ancak Liverpool'un dışında Manhester City kulübü de bu oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu sezon 39 maçta sahaya çıkan, 33 gol ve 4 asist ile oynayan Nunez'in bonservis bedelinin ise 70 milyon sterlin olduğu belirtildi.

En uygun isim Enes Ünal

Liverpool'un, Darwin Nunez dışında şu anki sistemine en uygun ismin ise La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen ve bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu Enes Ünal'ın olduğu ifade edildi.

Neden Enes Ünal? Haberde, Enes Ünal'ın teknik direktör Jürgen Klopp'un gegenpressing sistemine daha çok uyduğu; ayrıca patlayıcı, hızlı ve hava hakimiyeti özelliklerinin olduğundan bahsedildi.

Benzema'nın ardından en çok gol atan oyuncu

Enes Ünal, İspanya Ligi'nde bu sezon attığı 15 gol ve 1 asistle Karim Benzema'nın ardından en çok gol atan oyuncular arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.

Bilindiği üzere, milli futbolcu 2015 yılında Bursaspor forması giyerken Manchester City'ye transfer olmuş ve ilk yurt dışı deneyimini bu kulüpte yaşamıştı. İngiliz ekibi daha sonra Ünal'ı; Genk, Nac Breda ve Twente gibi takımlara kiralık olarak vermişti.















