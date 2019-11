Enes Ünal: Büyük moral oldu

EURO 2020 elemelerindeki son maçımızda Andorra filelelerini iki kez sallayarak A Milli Takım’daki ilk gollerini atan Enes Ünal, maçın ardından FANATİK’in foto muhabiri Murat Akbaş’a konuştu. Enes şunları söyledi: “Çok iyi bir takımımız var. Andorra maçı ile de finali güzel yaptık. 2 gol atmak benim için moral oldu ama her şey bundan sonra başlıyor. Çok çalışmamız gerekiyor henüz bir şey başarmış değiliz. EURO 2020’ye gitmek güzel ama orada ülkemizi güzel temsil etmek her şeyden çok daha önemli. Bir futbolcu her zaman göreve hazır olmalı. Ben de kendimi her zaman hazır tuttuyorum.”

‘Hep hazır olmalıyım’

“Şenol Güneş’le Bursaspor’dan beri beraberiz. Şenol hocam bana her zaman güvendi ve Milli Takım’a çağırdı. Ben onun bu güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. O yüzden sahada ya da kulübede hep hazır olmalıyım. A Milli forma altında ilk gollerimi attım. Umarım devamı gelir ve bu formayı en iyi şekilde temsil etmeye devam ederim.”

Fanatik Özel / Murat Akbaş