Enes Ünal: Bu anı bekliyorduk

Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren milli takımda golcü futbolcu Enes Ünal turnuva ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İspanyol ekibi Getafe forması giyen Enes Ünal da "Heyecan bizim için çok önceden başladı. Bu anı bekliyorduk. Sonunda kamp bizim için başlayacak. İnşallah iyi hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

Enes, Cenk Tosun’un sakatlığının hatırlatılması ve forvet hattındaki durumla ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Burak Ağabey, ben, Kenan var. Halil geldi, Kerem de orada oynayabilir. Çok oyuncumuz var. Kim oynarsa oynasın hepimizin tek görevi elimizden gelenin en iyisini yapmak. Bunu da son ana kadar yapmaya çalışacağız."