Enes Ünal, Bodrumspor tesislerinde çalışıyor

BURSASPOR'dan 2015 yılında İngiliz devi Manchester City'e transfer olan ve kariyerini sürdürdüğü İspanya'da geçe sezonu Real Valladolid takımında geçiren A Milli golcü Enes Ünal, Bodrumspor'un tesislerinde antrenman yapıyor. A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı Fransa ve İzlanda maçlarının ardından geçen hafta İtalya'da tatil yapan Enes, rotasını Bodrum'a çevirdi. Bodrum tatilinde bireysel antrenmanlarını da aksatmayan yıldız futbolcu, TFF 2'nci Lig'deki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un tesislerinde çalışıyor.

Bodrum - DHA