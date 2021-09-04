Enes Ünal bir ilke imza attı! Kaleci Dayle Coleing ilk kez kurtardı...

A Milli Takım 'ın Cebelitarık ile oynadığı maçın başında Enes Ünal penaltı kaçırdı. Cebelitarık kalecisi Dayle Coleing, böylece milli takım kariyerinde ilk kez penaltı kurtardı.

Enes Ünal, Euro 2020 elemelerinde Andorra deplasmanında kazanılan penaltıyı gole çevirmiş aynı maçta bir tane daha gole imza atmıştı.