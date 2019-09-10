Enes Kanter-Hidayet Türkoğlu davasında son durum

Terör örgütü FETÖ şüphelisi Enes Kanter’in, basketbol federasyonu başkanı Hidayet Türkoğlu’na sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Enes Kanter’ın yargılanmasına devam edildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’na "hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Enes Kanter’in yargılanmasına devam edildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Enes Kanter ile avukatı, İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmadı. Duruşmada, Hidayet Türkoğlu’nu avukatı temsil etti.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kanter hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti. Mahkeme, dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 28 Ocak 2020 tarihine erteledi.

Enes Kanter- Hidayet Türkoğlu davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kanter’in, TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yazdıklarına yer veriliyor.

İddianamede, Kanter’in yurt dışında olduğu, hakkında başka dosya kapsamında (FETÖ) yakalama kararı bulunduğu ve bu nedenle ifadesinin alınmadığı belirtilerek, Kanter’in "alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianameyi kabul eden İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin düzenlediği tensip zaptında, sanık Kanter’in ifadesi alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

AA