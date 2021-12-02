Enea Gorzow - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maç sonucu: 68-75

Müsabakaya Kristine Anigwe, Tiffany Hayes, Yvonne Turner, Esra Ural Topuz ve Shavonte Zellous 5'i ile başlayan Çukurova Basketbol, ilk çeyreği 25-15 önde kapattı. Ev sahibi ekip, ÇBK'nın tutuk bir oyun sergilediği ikinci periyodun bitimine 35 saniye kala durumu 35-34'e getirdi ve taraflar soyunma odasına bu skorla gitti. Shavonte Zellous'un 3 sayılık isabetiyle başlayan üçüncü çeyrek de 57-54 tamamlandı. Maçın son 10 dakikasında kontrolü ele alan Çukurova Basketbol, hücum ve savunmadaki etkili oyunuyla rakibini 75-68 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 36 sayı kaydeden ÇBK'lı Tiffany Hayes oldu.

Maç sonu değerlendirmesinde kupada şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen ÇBK Başantrenörü Olcay Orak, "Gruptan namağlup lider çıkmamız önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Şimdi üst turdaki rakibimizi bekleyeceğiz. Kupayı ülkemize ve kentimize getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

DHA