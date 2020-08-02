Mutlu olmak yani mutluluk her insan için çok önemli olan konulardan bir tanesidir. Mutlu olabilmek için ise de bu hormonun salgılanmasını sağlamak önemlidir. Mutluluk durumları herkes için farklı şekilde gerçekleşmektedir. Kişilerin mutlu olmaları için önemli olan herhangi bir maddi değeri olan ürün değildir. Kimileri küçücük bir şeyle mutlu olabilirken Kimisi maddi anlamda çok büyük yatırımlarla bile mutlu olmayabilir. Bu durumun mutluluğun maddiyatla pek bir alakası yoktur. Mutluluk kişinin için değerli şeyleri kullanılması ile oluşmaktadır.

Endorfin nedir?

Endorfin mutluluk hormonu yani bilinen adıyla mutluluk hormonu kişilerin iyi hissetmesini sağlayan, kişinin yüzünde gülümseme için endorfin hormonunun salgılanması ile oluşan hormondur. Endorfin vücutta bulunan morfin, opiat benzeri bir etki gösteren peptik yapıdaki hormonlara verilen isimdir. Endorfin hipofiz bezi ön lobu tarafından sentezlenenrek salgılanmaktadır. Endorfin salgılanması kişilerde neredeyse morfin ile aynı etkileri yaratmaktadır.

Endorfin hormonu ne işe yarar?

Endorfin hormonu insan vücudunda özellikle belirli saatlerde artış göstermektedir. Endorfin salgılanması ile insan vücudunda iyilik görünür. Kişilerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayan endorfin hormonu, kişilern hayattan aldığı zevki artıran bir etkiye sahiptir. Bu sebeple endorfin hormonunu salgılayacak etkinliklerde bulunmak önemlidir.

Aksi durumda insanlar kendilerini daha kötü hissederek, mutsuz bir hayat geçirmelerine neden olacaktır. Endorfin hormonu İnsan vücudunda ağrıların iyileşmesi için etkili bir hormondur bu durumda kişi uzun vadede daha bir daha rahat ve ağrısız bir hayat sürecektir. Endorfin yani mutluluk hormonunun salgılanması aynı zamanda kişinin hayattan aldığı zevki artırma konusunda da etkilidir.

Endorfin salgılanması kişinin daha mutlu olmasını sağlayacağı için hayatı boyunca mutlu yaşamak isteyen kişiler endorfin salgılayan faaliyetlerde bulunulmalıdır. Endorfinin en etkili olduğu alanlardan bir tanesi de kadınların doğum anıdır. Endorfin hormonu doğum anında doğal uyuşturucu görevi görmektedir. Böylece doğumu kadınlar daha rahat gerçekleştirebilmektedir.

Aksi takdirde çok ağır sancılar çeken kadınların doğum sancılarına dayanması çok zor olmaktadır. Kadınlar endorfin salgılanması sonucu doğumlarında endorfin salgılanmasından dolayı daha ağrı kesici özelliği ile daha rahat gerçekleştirebilmektedir.

Endorfin hormonu salgılamak ve yükseltmek için neler yapılabilir?

Endorfin hormonu salgılanması özellikle akşam saatlerinde daha fazla görülmektedir. Akşam saat 11'den gece saat 3’e kadar beyin tarafından endorfin salgılanması fazladır. Endorfin hormonu beynin herhangi bir Efor sarf ettiğinde de artış gösterdiği bilimsel olarak kanıtlamıştır. Örneğin; hem beyni hem de vücudu çalıştıran spor faaliyetlerinde, özellikle yüzme, koşma gibi faaliyetlerde de endorfin hormonunun salgılanması fazla olmaktadır. Endorfin hormonu gece saatlerinde salgılanmasından dolayı özellikle uyku düzenine dikkat etmek daha önemlidir. Çünkü endorfin hormonu uykuda daha iyi salgılanmaktadır. Bu da gece 11 ile 3 arasında kişilerin uykuda olması gerektiğinin bir göstergesidir. Doğal olarak düzenli ve erken uyku endorfin salgılanmasını artıracağı için kişilerin mutlu hissetme durumu da artacaktır. Sağlıklı uyku endorfin hormonu salgılanmasında oldukça büyük bir role sahiptir.

Endorfin hormonu artıran durumlardan biri de kişilerin baharat tüketimidir baharat tüketimi İnsan vücudunda endorfin salgılanmasını arttıran bir etkiye sahiptir baharatların dışında yine endorfin salgılanmasını artıran en önemli yiyecekler arasında çikolata ve muz gelmektedir. Endorfin hormonunun salgılanmasını sağlayacak diğer yiyecekler ise çikolata ve muzun yanı sıra dondurma Çilek üzüm makarna gibi gıdalardır. Bu gıdalarda endorfin hormonunun yükselmesini sağlamaktadır.

Ancak tüm her şey gibi endorfin hormonunun salgılanması için de bunların yeteri kadar tüketilmesi aşırıya kaçılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde fazla tüketimi Sağlık sorunlarına sebep olması mümkündür. Kısaca endorfin hormonu salgılamak ve endorfin hormonunun yükselmesini sağlamak için yapılacak şeyler; özellikle zihni ve bedeni çalıştıran aktivitelerde bulunmak, Düzenli ve kaliteli uyku, baharat tüketimi, çikolata, muz, çilek, dondurma, üzüm ve makarna gibi gıdalardır. Uzun vadede endorfin salgılanması için kişilerin bu konulara dikkat etmesi gerekmektedir. Böylece kişiler daha mutlu ve hayattan zevk aldıkları bir hayatta mutlu olmaları mümkün olacaktır.