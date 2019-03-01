Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Çukurova Basketbol'u 66-63 mağlup eden BOTAŞ'ın başantrenörü Ender Kaya, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan BOTAŞ Basketbol Başantrenörü Ender Kaya, “Öncelikle bana bu fırsatı veren yönetim kuruluma, başkanıma çok teşekkür ediyorum. Süper ligdeki en genç antrenörlerden biri benim. İlk defa süper ligde antrenörlük yapıyorum. Kimseyi mahcup etmek istememiştim, sezon başından beri ufak tefek sıkıntıları olan bir takımdık, hedefleri olan bir takımdık. Ligin en az sayı yiyen takımı olduk. Bunu kupayla taçlandırmak istedik. Çukurova’da gerçekten bizi hem ligde hem de EuroCup’da bizi çok zor durumda yakaladı ve 20 sayılarla üç maçımızı da kazanan bir ekipti. Ama biz buraya geldiğimizde öğrencilerimize şunu söyledik. Kupa günlük performanslarla belirlenecek. Biz sonu güne kadar eşyalarımızı getirmiştik. Oyuncularımı bu yüzden kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Maçın genelini yorumlamak gerekirse oyununun ritmini bozmamız gerekiyordu. Seyir zevki kötü olan bir basketbol oynasak da hedefimize ulaştığımız için mutluyuz” dedi.

BOTAŞ Basketbol oyuncusu Olcay Çakır Turgut ise, “Takım arkadaşlarımı, antrenörlerimi, kulüpte bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu maç bizim için çok önemliydi. Bu maç özümüzü bulma maçıydı ve onu bulduk bugün. Hem de çok önemli bir yer bulduk” ifadelerine yer verdi.